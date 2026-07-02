Задержанного зовут Бехруз Собиргон. По версии израильской полиции, с января 2026 года он контактировал с «иранским агентом». Подозреваемый «стремился помочь Ирану добиться оперативных успехов [в войне]».

Следствие утверждает, что изначально Собиргону предложили работу, но вскоре он понял, что это было сделано иранским агентом, «но продолжил контактировать с ним». Среди заданий, которые он выполнял, было: «документирование и передача мест попадания иранских ракет», предоставление координат небоскребов в Тель-Авиве, отправка фотографий порта Хайфы и попытка сфотографировать «секретный объект безопасности» на севере Израиля.

Подозреваемого задержали в июне, прокуратура планирует предъявить ему обвинение.