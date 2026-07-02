Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии вновь созданного регионального филиала Центра по уходу за бездомными животными в городе Евлах.

Лейла Алиева ознакомилась с условиями, созданными на территории центра, осмотрела соответствующие участки, предназначенные для приема, осмотра, лечения, вакцинации, стерилизации и реабилитации бездомных животных, передает Азертадж.

Основная цель регионального филиала, созданного по инициативе Лейлы Алиевой, – обеспечение ухода за бездомными животными, поддержание санитарно-эпидемиологической стабильности, проведение учета, осмотра и лечения животных, а также профилактических и других ветеринарно-санитарных мероприятий.

В комплексе общей площадью 2,5 гектара построены здание клиники, оснащенное современным оборудованием, специальные секции для наблюдения и лечения животных, административные и подсобные помещения, включая карантинное здание.

Евлахский филиал будет функционировать как региональное отделение Центра по уходу за бездомными животными при главе Исполнительной власти города Баку. Мониторинг ситуации в регионах в отношении бездомных животных показал необходимость распространения мер, принимаемых в этом направлении, на другие города и регионы страны. Решение о создании нового регионального подразделения в Евлахе было принято с учетом выгодного географического положения города и его расположения на пересечении основных транспортных магистралей, соединяющих различные регионы. Работа регионального подразделения позволит более оперативно реагировать на обращения, связанные с бездомными животными, в близлежащих городах и районах.