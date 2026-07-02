Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан ввела в эксплуатацию Онлайн-центр запросов (Online Inquiry Center — OIC), разработанный для приема и управления данными о пропавших без вести лицах, а также для подачи обращений граждан в электронной форме.

Об этом сообщили в комиссии.

Портал создан на основе Интегрированной системы управления данными (Integrated Data Management System — iDMS), разработанной в рамках сотрудничества между Государственной комиссией и Международной комиссией по пропавшим без вести лицам (ICMP).

Новая цифровая платформа служит для управления данными о пропавших без вести лицах в единой электронной системе, обеспечения оперативного обмена информацией между государственными структурами, более гибкого рассмотрения обращений граждан, а также организации взаимодействия с членами семей пропавших без вести лиц на современной цифровой платформе.

При разработке системы были учтены требования законодательства Азербайджана и направления деятельности Государственной комиссии.

Портал полностью функционирует на азербайджанском языке, а все данные хранятся на серверах, расположенных на территории Азербайджана.

Через платформу пользователи могут сообщить новую информацию о пропавшем без вести, направить электронное обращение в Государственную комиссию, указать предполагаемое место захоронения или обнаружения останков с географическими координатами, прикрепить фотографии, документы и другие материалы, предоставить дополнительную информацию для ускорения рассмотрения обращения.

Одним из ключевых преимуществ системы является формирование единой электронной базы данных, которая позволит эффективнее планировать поисковые работы, раскопки, эксгумацию и идентификацию останков.

Для использования Онлайн-центра запросов достаточно перейти на официальный сайт Государственной комиссии. Комиссия призвала всех, кто располагает сведениями, способными помочь в установлении судьбы пропавших без вести, воспользоваться возможностями нового сервиса.