Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла очередной удар в секторе Газа. Его целью стала ликвидация командира взвода боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля в южной части сектора Газа ликвидировала командира взвода военного крыла ХАМАС Аделя Асфура. На протяжении всей войны Асфур проводил снайперские атаки и атаки с применением взрывных устройств против войск ЦАХАЛ, действующих в секторе Газа», — говорится в заявлении . Кроме того, ликвидированный «в последние недели участвовал в попытках восстановления боеспособности ХАМАС» и «представлял угрозу для военнослужащих, действующих в секторе Газа».

В пресс-службе отметили, что ликвидация была осуществлена посредством удара с воздуха. «Перед ударом были предприняты шаги по минимизации ущерба для гражданского населения», — добавили в ведомстве.