Соединенные Штаты разочарованы действиями Испании в ходе американо-израильской войны с Ираном, но ждать объявления о каких-то мерах против Мадрида на предстоящем саммите НАТО в Анкаре не следует. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, передает ТАСС.

«Нет сомнения в том, что президент [США Дональд Трамп] разочарован Испанией. Как в плане вопросов доступа к [военным] базам и пересечения ее воздушного пространства, которые мы видели в ходе операции [США против Ирана] «Эпическая ярость», так и их (властей в Мадриде — ред.) неготовности продемонстрировать вызывающий доверие путь к наращиванию [военных расходов] до уровня в 5% [ВВП в рамках НАТО]», — сказал он на брифинге для журналистов.

«Тем не менее я не ожидаю, что саммит превратится в ситуацию такого рода», — подчеркнул Уитэкер, отвечая на вопрос о том, надо ли ждать на встрече в верхах в Анкаре, намеченной на 7-8 июля, каких-то «мер против Испании».

Ранее власти Испании заявляли, что смогут выполнить свои обязательства перед НАТО, выделяя на военные расходы около 2% ВВП. При этом в коммюнике по итогам саммита НАТО в июне прошлого года говорилось, что лидеры стран альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военные поставки на Украину. Позиция Мадрида была встречена резкой критикой со стороны США и лично главы американской администрации.

Помимо этого, Испания изначально выступила против операции США и Израиля в Иране. Мадрид также не разрешил Вашингтону использовать базы, расположенные на территории королевства, в рамках этой кампании.