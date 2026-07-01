Американский президент Дональд Трамп заявил, что наделил и.о. директора Национальной разведки США Билла Пулти полномочиями рассекречивать практически любую информацию, сообщает ТАСС.

«Билл будет там (на этом посту — ред.) находиться лишь достаточно короткое время. Но, пока он там, я сказал: он может рассекречивать все, что хочет», — сказал американский лидер в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом с рабочей поездкой в штат Северная Дакота.

«Я ему сказал: «Вы можете рассекречивать все, что хотите», — подчеркнул президент. Он подтвердил, что позволил Пулти «рассекречивать почти все». Кроме того, Трамп сообщил, что Пулти будет возглавлять Нацразведку США 1-2 месяца. Слушания по рассмотрению кандидатуры Джея Клейтона, который должен на постоянной основе сменить Пулти, состоятся в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США через две недели, уточнил президент.

Пулти приступил к исполнению обязанностей директора Нацразведки США 19 июня. Он сохранил за собой пост главы Федерального управления жилищного финансирования и руководителя ипотечного агентства Fannie Mae/Freddie Mac. О назначении Пулти в разведку Трамп объявил 2 июня. Многие политические оппоненты американского лидера подвергли критике это решение, подчеркивая, что Пулти не обладает опытом, необходимым для этого поста, и ему будет сложно одновременно совмещать должности.

22 мая Трамп подтвердил, что Габбард покидает пост директора Национальной разведки США. Габбард объяснила прошение об отставке необходимостью «иметь возможность полностью поддерживать мужа в ходе начинающегося курса его лечения» в связи с выявленным у того раком. Тем не менее были также сведения о том, что Белый дом вынудил Габбард подать прошение об отставке. Пресс-служба американского президента отрицает это. Директор Национальной разведки официально считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных органов.