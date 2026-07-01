Лидеры трех еврейских общин Азербайджана обратились к депутатам израильского Кнессета с призывом не поддерживать инициативу о признании так называемого «геноцида армян», сообщает Jnews.az.

Обращение подписали председатель Общины горских евреев Баку Милих Евдаев, председатель Общины ашкеназских евреев Баку Александр Шаровский и председатель Общины сефардских евреев Баку Замир Исаев.

Авторы обращения заявили, что подобный шаг может негативно повлиять на формирующийся процесс мира и стабильности на Южном Кавказе. Они подчеркнули, что еврейская община в Азербайджане на протяжении веков живет в условиях уважения и свободы, а отношения между Азербайджаном и Израилем основаны на стратегическом партнерстве и взаимном доверии.

По мнению представителей общин, сложные исторические вопросы должны оставаться предметом научного изучения, а не политических решений. Они выразили надежду, что Кнессет учтет последствия такого решения для отношений между дружественными странами и народами.