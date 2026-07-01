Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассматривает возможность участия в президентских выборах на Украине — если они будут назначены уже этой осенью.
Как сообщает «Украинская правда», Залужный уже уведомил президента Владимира Зеленского о своей готовности выдвинуть кандидатуру.
Зеленский спросил Залужного: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?».
«Да. Буду», — ответил Залужный.
По информации издания, экс-главком объяснил своё решение тем, что ранее не стремился к политической карьере, однако чувствует ожидания со стороны части общества.