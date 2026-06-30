Мы не придаём ни малейшего значения клевете, направленной против нашей страны преступной сетью, чьи руки запятнаны кровью 73 000 невинных людей в Газе, большинство из которых — женщины и дети.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Наша история не знает геноцида, массовых убийств, угнетения и колониализма. На протяжении нашей славной тысячелетней истории существовали только справедливость и сострадание», — подчеркнул турецкий лидер.

«Наша история отмечена добродетелью предоставления убежища тем, кто бежит от инквизиции и нацистских преследований.

Те, кто клевещет на Турцию и турецкий народ, пытаясь отвлечь внимание от варварства, которое они совершают в Газе, знают это лучше всех — если бы они только взглянули на свою собственную историю», — отметил Эрдоган.