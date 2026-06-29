Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по трем объектам внутри подземного комплекса радикального движения ХАМАС в лагере беженцев Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по подземному комплексу ХАМАС в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. Были нанесены удары по трем объектам внутри этого подземного комплекса с целью его уничтожения», — говорится в заявлении.

В пресс-службе указали, что «в последние недели ЦАХАЛ выяснил, что движение ХАМАС, нарушая соглашение о прекращении огня, пыталось восстановить этот комплекс». ХАМАС «систематически размещает свои объекты посреди гражданских районов в секторе Газа, цинично используя мирных жителей в качестве живого щита», заявила также пресс-служба ЦАХАЛ, отметив, что «перед нанесением ударов были предприняты шаги по минимизации ущерба для гражданского населения».