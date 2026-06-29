Президент Сербии Александар Вучич заявил, что может объявить о своей отставке уже в августе или до начала сентября, а досрочные парламентские выборы в стране могут состояться в ближайшие три–четыре месяца.

По словам Вучича, решение о его дальнейших политических планах будет объявлено открыто и не станет неожиданностью для граждан. При этом он не стал отвечать, намерен ли баллотироваться на пост премьер-министра после ухода с поста президента.

Ранее Вучич сообщил, что покинет должность главы государства «через несколько недель» и намерен помочь правящей Сербской прогрессивной партии одержать победу на предстоящих парламентских выборах. До этого он заявлял, что досрочное голосование может пройти в период с конца сентября до середины ноября.