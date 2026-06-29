С начала года в Азербайджане выявлено более 11 тысяч случаев использования мобильного телефона за рулем.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

В ведомстве отметили, что невнимательность, вызванная использованием мобильного телефона во время вождения, является одним из основных факторов риска, способных привести к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

«Предотвращение этой опасности зависит не только от мер контроля, но и от ответственного отношения каждого водителя к соблюдению правил дорожного движения, а также от того, чтобы за рулем его внимание было полностью сосредоточено на дороге. Водитель, отвлекающийся на телефон, не способен своевременно оценивать дорожную обстановку, может не заметить дорожные знаки, разметку, пешеходов и других участников движения.

Использование телефона значительно замедляет реакцию водителя, что в случае внезапной опасности ограничивает возможности своевременно затормозить или выполнить необходимый маневр. Отвлечение на мобильный телефон также может привести к выезду из своей полосы, совершению опасных маневров и неправильной оценке дистанции до впереди идущего транспорта», — говорится в сообщении.