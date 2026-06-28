Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что виновные в совершении геноцида в секторе Газа обязательно будут привлечены к ответственности.

«В Газе совершается геноцид, нападения продолжаются. Они [Израиль] целенаправленно убили младенца, которого кормила грудью его мать. Они обрекли на мученическую смерть тысячи детей в парках и садах. Без сомнения, они будут привлечены к ответственности. Мы не можем это игнорировать», — сказал турецкий лидер на конференции правящей Партии справедливости и развития. Его выступление транслировал телеканал TRT Haber.