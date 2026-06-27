Делегация Милли Меджлиса примет участие в 67-й Генеральной Ассамблее Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС). Об этом сообщили в Милли Меджлиса.

Для участия в мероприятии глава делегации Милли Меджлиса в ПА ЧЭС, председатель Счетной комиссии парламента Эльдар Гулиев, члены делегации – председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев, председатель Дисциплинарной комиссии Эльдар Ибрагимов, депутаты Кямран Байрамов и Сабина Салманова 28 июня отправятся с визитом в Грузию.

В рамках мероприятия пройдут обсуждения на тему «Искусственный интеллект для регионального сотрудничества: инновации, связи и устойчивое развитие в Черноморском регионе», будут рассмотрены организационные вопросы. В рамках Ассамблеи также состоятся заседания комитетов организации.

Члены делегации Милли Меджлиса в ПА ЧЭС выскажут свою позицию по вынесенным на обсуждение вопросам.

Визит завершится 2 июля.