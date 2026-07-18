Российские паблики опубликовали видео густых черных облаков дыма, накрывших Московскую область после ночной атаки дронов на нефтебазу и логистический центр Wildberries.

Согласно спутниковым снимкам, источник задымления находится на востоке Подмосковья, в районе Ногинска. Дым распространяется в южном направлении и достигает районов, расположенных вблизи аэропорта Домодедово.

По словам очевидцев, густой дым виден за десятки километров. Сообщается, что его наблюдают жители Домодедово, Сергиева Посада, Новой Москвы и других населенных пунктов Московской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июля беспилотники атаковали нефтебазу и логистический центр Wildberries в Подмосковье, после чего на объектах возникли масштабные пожары.