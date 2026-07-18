Официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву 16–17 июля стал первым полноценным двусторонним контактом на столь высоком уровне после периода заметного охлаждения российско-азербайджанских отношений. Его главной задачей было восстановление политического диалога и демонстрация готовности сторон не допустить дальнейшего ухудшения отношений.

Важно отметить, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду принципиальных вопросов, прежде всего в отношении войны в Украине, Баку и Москва предпочитают концентрироваться на вопросах двусторонней повестки. Международная и региональная проблематика также остается в центре внимания, однако во многом подчинена задачам развития собственно российско-азербайджанских отношений.

Москва и Баку публично подтвердили намерение сохранить стратегический характер сотрудничества и продолжить откровенный политический диалог. Российская сторона вновь назвала Азербайджан одним из ключевых партнеров России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Это вполне закономерно. В условиях продолжающегося противостояния с Западом и сокращения круга государств, с которыми Россия способна поддерживать полноценные прагматичные отношения, значение Азербайджана для Москвы объективно возрастает. Тем более что речь идет о ближайшем соседе, сотрудничество с которым не сопровождается серьезными геополитическими издержками и позволяет России сохранять политическое, экономическое и транспортное присутствие на Южном Кавказе.

Да и Азербайджан в последние годы на практике продемонстрировал возможности средней державы, выстраивание продуктивного диалога с которой, при условии учета ее интересов, способствует реализации интересов государств, готовых к такому взаимодействию. Именно поэтому нынешний визит показал стремление обеих сторон перевести возникающие разногласия в дипломатическое русло.

Примечательно, что всего за несколько дней до визита на IV Шушинском глобальном медиафоруме Президент Ильхам Алиев заявил, что Южный Кавказ уже изменился, а внешние игроки должны принимать новую региональную реальность. Складывается впечатление, что в Москве этот сигнал был услышан. Во всяком случае, тональность переговоров свидетельствует о стремлении российской стороны строить отношения с Азербайджаном с учетом существенно возросшего политического веса Баку и его возможностей влиять на региональные процессы.

Судя по официальным сообщениям, в ходе переговоров стороны обсудили весь комплекс накопившихся двусторонних вопросов. Хотя подробности беседы практически не раскрывались, можно предположить, что основное внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, энергетике, гуманитарной повестке, транспортным проектам, прежде всего международному коридору «Север — Юг», а также вопросам региональной безопасности.

Одной из ключевых тем переговоров ожидаемо оставалась ситуация на Южном Кавказе. Российская сторона вновь подтвердила заинтересованность в сохранении своего присутствия в регионе и участии в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Для Москвы данный вопрос приобретает особое значение на фоне ослабления ее позиций на армянском направлении и сокращения возможностей напрямую влиять на региональные процессы. Впрочем, региональные реалии за последние годы изменились настолько существенно, что сегодня Баку и Ереван способны вести переговорный процесс без посредничества внешних игроков, включая Россию. Это объективно ограничивает возможности Москвы влиять на динамику азербайджано-армянского диалога и вынуждает ее адаптироваться к новой региональной конфигурации.

Для Баку сохранение рабочего диалога с Россией также имеет практическое значение. Это позволяет минимизировать риски на северном направлении, поддерживать важные экономические и транспортные связи и одновременно продолжать многовекторную внешнюю политику, не допуская чрезмерной зависимости ни от одного из внешних центров силы.

Показательно и то, что обе стороны сознательно избегали конфронтационной риторики. Акцент делался на взаимном уважении, равноправном сотрудничестве, продолжении политического диалога и расширении практического взаимодействия, что свидетельствует о стремлении Москвы и Баку сохранить прогнозируемый характер двусторонних отношений.

Таким образом, главным итогом визита стало подтверждение политической воли сторон сохранить прогнозируемый характер российско-азербайджанских отношений. Москва фактически продемонстрировала готовность выстраивать дальнейший диалог с Баку с учетом изменившегося регионального баланса сил и возросшей роли Азербайджана на Южном Кавказе. В свою очередь, Азербайджан вновь подтвердил приверженность прагматичной многовекторной политике, взаимодействуя со всеми ключевыми внешними центрами силы исключительно исходя из собственных национальных интересов.

Показательно, что заявления Президента Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме в поддержку территориальной целостности Украины и его призыв не мириться с оккупацией вызвали нервозную реакцию в российском медийном и экспертном пространстве. Однако уже спустя несколько дней Джейхун Байрамов посетил Москву, а сразу после переговоров направился с официальным визитом в Киев. Тем самым Баку подтвердил, что не намерен корректировать свой внешнеполитический курс. В свою очередь, Москва не стала переводить разногласия в политическую конфронтацию, фактически подтвердив готовность продолжать диалог с Азербайджаном, который становится для нее в регионе все более незаменимым партнером.