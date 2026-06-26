Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде заявил, что искусственный интеллект не способен заменить человека в вопросах веры и богослужения, поскольку не обладает душой.

Об этом он сказал, выступая на заседании Всемирного совета организации «Религии за мир» 2026 года на тему «Прокладывая пути к общему благословенному процветанию», сообщает Report.

По словам Пашазаде, одной из ключевых проблем современности является стремительное распространение искусственного интеллекта. Он отметил, что цифровые технологии открывают широкие возможности, однако одновременно создают новые вызовы, поэтому при их использовании необходимо соблюдать духовно-нравственные и этические нормы.

«Мы, религиозные деятели, должны донести до людей, что, каким бы разумным ни был искусственный интеллект, у него нет души, поэтому он не может заменить человека в богослужении», — подчеркнул глава УМК.

При этом он отметил, что ислам поощряет развитие науки и просвещения, а духовенство также должно использовать возможности искусственного интеллекта в своей деятельности. По его словам, ИИ обладает большим потенциалом в таких сферах, как наука, образование, медицина, технологии, промышленность и услуги.

Пашазаде также заявил, что одной из главных угроз современному миру является утрата духовно-нравственных ценностей и попытки нарушить установленный Богом порядок.

Кроме того, глава УМК рассказал участникам форума об азербайджанской модели мультикультурализма и межрелигиозного согласия, подчеркнув, что после полного восстановления территориальной целостности Азербайджан реализует в Карабахе масштабные восстановительные проекты, программы возвращения населения и предпринимает шаги по укреплению мира и стабильности в регионе.