Администрация Дональда Трампа, как ожидается, продолжит реализацию сделки по продаже Турции авиационных двигателей F-110 на сумму 750 миллионов долларов, несмотря на возражения одного из ведущих представителей Демократической партии в Конгрессе США.

Об этом в среду сообщили четыре источника, знакомые с ситуацией, пишет Reuters.

Этот шаг рассматривается как важный жест в адрес Анкары в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Турции в следующем месяце.

Двигатели производства компании General Electric будут использоваться на первом национальном боевом самолете Турции KAAN. Проект был запущен в 2016 году в рамках усилий Анкары по укреплению самостоятельности в оборонной сфере. По словам одного из источников, стоимость пакета поставок превысит 700 миллионов долларов.

Против сделки выступает конгрессмен Грегори Микс, занимающий пост старшего демократа в Комитете по иностранным делам Палаты представителей. Причиной стало наличие у Анкары российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф, а также вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и отношениями между Турцией и Грецией.