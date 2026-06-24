Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после ухода с поста главы правительства не планирует покидать парламент и останется членом Палаты общин, сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя Стармера.

Как отмечает телеканал, появились предположения, что Стармер может сложить полномочия депутата – как это делали другие бывшие премьеры, покидая пост – и вызвать проведение довыборов в своем избирательном округе в центре Лондона.

Однако его представитель сообщил журналистам, что Стармер останется депутатом.

На вчерашнем заседании кабинета министров Стармер сказал министрам, что хотя «это конец моего путешествия», это «не конец вашего».

Стармер хочет, чтобы следующее правительство лейбористов «достигло успеха», добавил его представитель.

Также подчёркивается, что он заинтересован в успехе следующего правительства Лейбористской партии и сохранении политической преемственности.