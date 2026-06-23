Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене подало в отставку. Об этом премьер заявила на заседании кабмина 23 июня, передает LRT.

Созыв начал свою работу в сентябре прошлого года.

«Сегодня мы принимаем решение уйти в отставку и вернуть полномочия правительства президенту Республики. <...> Решение принято», — заявила Ругинене.

Как передает Delfi, она поблагодарила правительство ХХ созыва и всю свою команду.

«За это время мы вместе приняли не одно трудное решение, но всегда преследовали одну цель — чтобы люди в Литве жили безопаснее, достойнее и сильнее», — сказала ушедшая в отставку премьер.