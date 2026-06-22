Премьер-министр Британии Стармер объявил об отставке.

Он отметил, что продолжит занимать пост премьера до избрания своего преемника.

Нового лидера Лейбористской партии изберут до возобновления работы парламента Великобритании в сентябре, до этого Кир Стармер останется и. о. премьер-министра, сообщает ВВС. Приём заявок на пост лидера начнётся 9 июля и завершится до летнего перерыва.

10:27 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может в понедельник, 22 июня, объявить о сроках своей отставки и начать передачу власти мэру Большого Манчестера Энди Бернэму, сообщает Reuters со ссылкой на источник. О его подготовке к отставке также пишет The Guardian.

Один из собеседников агентства сообщил, что премьер провел выходные, обдумывая, уйти в отставку или бороться за лидерство в партии. «Кир любит обдумывать вещи», — сказал источник.

Угроза для Стармера нарастала в течение нескольких месяцев и резко усилилась в пятницу, когда Энди Бернэм одержал убедительную победу на парламентских выборах, говорится в публикации.

Однако смена лидера несет в себе риски, отмечает Reuters. Бернэм пока не прояснил свой подход к внешней политике, экономике и обороне. Как и Стармер, он может столкнуться с ограничениями со стороны инвесторов на рынке облигаций, выступающих против дополнительных заимствований, и недовольным электоратом. Великобритания, как говорится в статье, уже имеет самые высокие затраты по заимствованиям среди стран G7 из-за высокого госдолга и процентных выплат, многолетнего слабого экономического роста и необходимости инвестировать в оборону.