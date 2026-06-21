Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления президента Беларуси Александра Лукашенко и вновь потребовал прекратить техническую поддержку российских ударов.

В интервью ТСН он отметил, что Минску уже недостаточно заявлять о непричастности к войне. По словам Зеленского, первым реальным шагом должно стать отключение ретрансляторов, которые, как утверждает украинская сторона, используются для российских дронов.

«Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Это не работает после первого дня войны», — сказал Зеленский.