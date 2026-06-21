Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится уйти в отставку из-за сокращения поддержки. Возможно, это произойдет уже в понедельник, 22 июня, сообщают The Telegraph и The Observer со ссылкой на источники.

«Он видит реальное положение дел. Остаться на посту и остановить «хаос» сейчас невозможно, так что остается только один вариант. Я думаю, он пришел к выводу, что это его долг — служить стране и партии», — сказал неназванный «друг» премьер-министра в интервью The Observer.

Другой высокопоставленный представитель лейбористской партии заявил, что Стармер «смирился» со своим уходом. «Он тяжело переживает тот факт, что у него нет поддержки», — добавил он.

В то же время представитель кабмина заявил, что Стармер «спокойно разбирался с ситуацией» на протяжении последних нескольких дней.

В материале отмечается, что мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм, заручившийся поддержкой более 201 депутата, может бросить вызов Стармеру в борьбе за пост премьер-министра, если Стармер не решит сам уйти в отставку.

Неназванный высокопоставленный британский чиновник в беседе с The Telegraph отметил, что Стармер, оказавшись в затруднительном положении, понимает, что «игра окончена» и сейчас обдумывает, «как сохранить свое наследие».