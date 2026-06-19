Участники 51-й сессии Комиссии Организации экономического сотрудничества D-8 в Анкаре обсудили подготовку к предстоящему саммиту объединения в Джакарте, меры по реформированию организации и расширению экономического сотрудничества между странами-участницами.

Заседание состоялось 15-17 июня в столице Турции Анкаре под председательством Египта, отмечается в заявлении D-8.

В ходе встречи комиссары и высокопоставленные представители государств-членов D-8 рассмотрели отчет генерального секретаря организации Сухаила Махмуда о деятельности секретариата в первой половине 2026 года. Особое внимание было уделено вопросам развития торговли, энергетики, туризма, сельского хозяйства, науки и технологий, поддержки малого и среднего бизнеса, молодежной политики и транспортной взаимосвязанности.

«Участники также обсудили подготовку к 12-му саммиту D-8, который пройдет в Джакарте, меры по реформированию организации и укреплению ее институционального потенциала, финансовые и административные вопросы, а также реализацию Дорожной карты D-8 на 2020-2030 годы»,- говорится в сообщении.

Также отмечается, что комиссия приветствовала решение Египта о ратификации Соглашения о преференциальной торговле D-8 и Механизма урегулирования споров, отметив, что этот шаг будет способствовать углублению экономической интеграции и росту взаимной торговли между странами объединения.