Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел наградить себя медалью Почета США.

Об этом он сказал в Белом доме на церемонии награждения военных, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Медаль Почета конгресса. Я хотел вручить ее себе, но мне сказали, что я не могу этого сделать, и я не нашел ничего, за что был бы действительно достоин», — заявил Трамп.

Церемония прошла в Восточном зале Белого дома. Трамп вручал высшую военную награду США майору морской пехоты в отставке Джеймсу Кейперсу, полковнику морской пехоты Джону Рипли посмертно и майору армии в отставке Николасу Докери.

