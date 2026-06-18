Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил Халилура Рахмана с избранием на должность председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Было подчеркнуто, что его избрание на этот престижный пост является свидетельством растущей роли Бангладеш на международной арене.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Бангладеш. Стороны отметили существующий потенциал для расширения политического диалога, торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере образования, гуманитарной и других областях.

Министры рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках многосторонних платформ. В этом контексте была подчеркнута важность взаимной поддержки и сотрудничества в рамках ООН, Движения неприсоединения, Организации экономического сотрудничества D-8 и других международных площадок.

В ходе беседы министры также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.