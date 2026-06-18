Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз сохраняет приверженность конструктивным отношениям с Израилем, несмотря на возникшие разногласия. Об этом она написала на своей странице в соцсети X, комментируя заявление министра иностранных дел Израиля Гидеон Саар о прекращении контактов с ней.

По словам Каллас, между ЕС и Израилем существуют устойчивые связи, а дипломатический диалог остается важнейшим инструментом даже в периоды политических расхождений.

«Я ценю наш диалог и взаимодействие и готова продолжать их в том же духе — уважительно и конструктивно. Диалог является основой дипломатии, особенно когда возникают разногласия», — подчеркнула она.

Каллас также повторила позицию Евросоюза по вопросу израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, отметив, что ЕС считает их фактором, осложняющим достижение мира в регионе.

По ее словам, решение на основе сосуществования двух государств остается единственным жизнеспособным путем урегулирования ближневосточного конфликта и отражает официальную позицию ЕС.