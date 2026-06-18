Литовское правительство во главе с премьер-министром Ингой Ругинене уйдет в отставку 23 июня. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на советника премьера Игнаса Добровольскаса.

Как отмечается, в новом составе кабмина правящая Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) сохранит контроль над девятью министерствами, партии «Демократы во имя Литвы» достанется три ведомства, а представители Союза крестьян и «зеленых» займут два министерских поста.

Вопрос формирования новой коалиции появился на повестке после того, как социал-демократы 6 июня решили прекратить сотрудничество с партией «Заря над Неманом», обвинив ее в популистской политике. Председатель правящей СДПЛ Миндаугас Синкявичюс заявил, что принял решение занять пост премьер-министра балтийской республики. Он станет уже третьим главой кабмина после парламентских выборов 2024 года.

Сейм (парламент) Литвы утвердил Ругинене, выдвинутую Социал-демократической партией Литвы, на пост главы правительства в августе прошлого года.