Apple готовится повысить цены на часть своей продукции из-за резкого роста стоимости памяти и накопителей. Об этом заявил глава компании Тим Кук в интервью WSJ.

По его словам, компания старается сдерживать рост цен и минимизировать последствия для покупателей, однако дальнейшее удержание стало слишком сложным.

Основной причиной Кук назвал подорожание чипов памяти и накопителей, включая DRAM, которая активно используется в инфраструктуре искусственного интеллекта. По его словам, спрос продолжает расти быстрее предложения, а производители памяти перекладывают растущие расходы на конечный рынок.

Какие именно устройства подорожают и когда это произойдет — пока не уточняется.