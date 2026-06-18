Власти Турции готовы к нормализации отношений с Арменией при появлении для этого необходимых условий.

Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан газете Türkıye по итогам визита в Россию, который состоялся 16-17 июня.

«Правительство [Никола] Пашиняна предприняло очень важные шаги [в вопросе нормализации]. По воле нашего президента [Тайипа Эрдогана] сделано много важных шагов, включая налаживание прямой торговли и авиаперевозок. Что еще предстоит сделать в новый период, также ясно. Мы готовы к нормализации, когда для этого появятся необходимые условия», — отметил Фидан.