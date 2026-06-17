Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передал израильской стороне текст меморандума о взаимопонимании, подготовленного с Ираном.

Об этом Трамп сказал на пресс-конференции по итогам саммита G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен.

«Обнародование этого соглашения является целесообразным. Мы направили его копию Израилю. Они являются нашим хорошим партнёром», — сказал он.

Трамп также отметил, что достигнутая в воскресенье с Ираном договорённость может быть подписана уже в ближайшее время.

«Возможно, это произойдёт завтра или через день», — добавил президент США.