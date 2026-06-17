США и Иран согласовали рамочный механизм создания частного инвестиционного фонда объёмом $300 млрд, сообщает Reuters. Более половины суммы уже обеспечена обязательствами инвесторов.

Фонд должен стать экономической частью будущего соглашения между сторонами и будет финансироваться исключительно частным капиталом — без участия государственных средств. Среди потенциальных инвесторов названы компании из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки.

Запуск механизма возможен только после подписания окончательной сделки. В течение последующих 60 дней стороны планируют определить структуру работы фонда и подготовить проекты в сферах энергетики, логистики, транспорта и промышленности.

По данным Reuters, Иран изначально запрашивал у США $400 млрд компенсации за военный ущерб, однако стороны перешли к варианту привлечения регионального и частного финансирования. Доступ к фонду будет связан с выполнением Тегераном условий соглашения, включая отказ от ядерной программы и международный контроль.