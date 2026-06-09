Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финала НБА на арене Madison Square Garden, чтобы поддержать команду, однако его появление вызвало неоднозначную реакцию публики, сообщает NBC News.

Во время исполнения гимна, когда Трампа показали на большом экране, часть трибун встретила его свистом и неодобрительными выкриками. После этого последовали аплодисменты, когда камера переключилась на игрока «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона.

Негативная реакция, по сообщениям, была заметна и до начала матча: усиленные меры безопасности привели к отмене фанатской вечеринки у арены, что вызвало недовольство части болельщиков.