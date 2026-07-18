Россельхознадзор обнаружил очередного опаснейшего врага России — турецкий абрикос. Удивительное совпадение заключается в том, что червячки и прочие плодово-овощные паразиты просыпаются именно после громких политических заявлений Анкары. До этого они, видимо, мирно спали в черешне, соблюдали нейтралитет. Стоит кому-то произнести фразу «Крым — это Украина», как у карантинного надзорного ведомства всея Руси мгновенно просыпается экстрасенсорика. Видимо, личинки вредителей обладают безошибочным геополитическим чутьем и активизируются строго после заявлений министров иностранных дел.

Вообще, Россельхознадзор давно пора переводить из подчинения Минсельхоза в МИД, потому что это уже не фитосанитарная служба, а главное карательное подразделение внешнеполитического ведомства страны. Не понравилось заявление — закрыли помидоры. Еще одно заявление — запретили персики. Совсем обиделись – не будет черешни.

К слову, это уже старая привычка российской фитодипломатии — когда аргументы заканчиваются, из-за кустов смородины вылезают сотрудники лабораторий в белых халатах с пробирками и лупами, а также готовым приговором в отношении ягод и фруктов. Причем вредитель почему-то почти всегда обнаруживается в продукции тех стран, которые в этот момент позволяют себе политическую самостоятельность.

Армения, кстати, может подтвердить. Когда Ереван начал смотреть не только в сторону Москвы, внезапно выяснилось, что армянская молочная продукция, коньяк, цветы, фрукты и еще масса товаров почему-то перестали соответствовать высоким (!) стандартам российского контроля.

Вчера виноваты были грузинское вино и «Боржоми», потом молдавские яблоки, теперь очередь дошла до Турции. Не абрикосом единым живет российская дипломатия, а всеми абрикосами, которые осмелились приехать из стран с собственной позицией. Стоило Хакану Фидану напомнить — именно напомнить, поскольку данная позиция Анкары для Кремля -не новость, — что Крым — это Украина, а Турция готова участвовать в гарантиях безопасности Киева, как выяснилось, что несколько турецких предприятий выращивали чуть ли не биологическое оружие под видом нектаринов.

Но, скажем, с Турцией подобные «воспитательные» меры работают примерно так же эффективно, как попытка воспитывать тигра свернутой газетой. Турция — не маленькая зависимая экономика, а член НАТО, региональная держава, которая одновременно продает Украине беспилотники, строит с Россией АЭС, принимает российских туристов, торгуется по газу и при этом спокойно говорит Москве то, что считает нужным. Турция давно живет по принципу: «Спасибо за мнение, мы его услышали. Следующий.»

Эрдоган, пожалуй, один из немногих лидеров, который, глядя в глаза Путину, спокойно об этом заявляет…

Поэтому подобные ограничения выглядят как политический жест для внутренней аудитории, чтобы показать, мол, ответ последовал. А что ответ последовал не в адрес МИД Турции и самому Фидану, а турецким абрикосам, это ладно, такова традиция в департаменте паразитарной политики и биологической агентуры в Кремле.

Теперь интересно: если завтра Анкара снова подтвердит свою позицию по Украине, кого следующим признают угрозой национальной безопасности России — финики или баклажаны? История показывает, что список сельхозкультур в российской дипломатии куда длиннее списка дипломатических нот.

Если тенденция сохранится, скоро мировая дипломатия окончательно переедет в овощной ларек. Вместо нот протеста будут запрещать хурму, вместо переговоров — искать плодожорку, а главным переговорщиком России станет инспектор с лупой и папкой санкционных заготовок. Кажется, единственный фрукт, который никогда не представляет угрозы для России, — это тот, что предпочитает молчать на тему внешней политики.