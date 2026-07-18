Азербайджан, обладающий уникальным опытом мирного сосуществования различных культур и цивилизаций, поддерживает сотрудничество с Альянсом цивилизаций ООН на самом высоком уровне. Об этом заявил находящийся с визитом в Анголе председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, выступая на саммите «Альянс мира», организованном Альянсом цивилизаций ООН.

В своем выступлении Аллахшукюр Пашазаде подчеркнул, что одна из главных истин, изложенных в священных книгах, заключается в том, что убийство одного невинного человека равносильно уничтожению всего человечества.

Он отметил, что массовые убийства, совершенные по национальному, расовому или религиозному признаку, остаются одними из самых тяжких преступлений против человечества и не имеют срока давности.

Особое внимание глава Управления мусульман Кавказа уделил Ходжалинскому геноциду. По его словам, азербайджанский народ также стал жертвой массовой расправы, поэтому мировое сообщество должно знать правду об этой трагедии и дать ей справедливую международную оценку.

Пашазаде также заявил, что в условиях продолжающихся вооруженных конфликтов необходимо добиваться не временных режимов прекращения огня, а прочного и справедливого мира на основе международного права.

«Сегодня, когда в мире продолжаются войны, мы должны, опираясь на международное право, работать и молиться во имя торжества справедливости и устойчивого мира, а не хрупких режимов прекращения огня, а также ради мирного урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине», — подчеркнул он.