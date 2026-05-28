Армения и США запускают совместный проект по изучению недр и поиску редкоземельных минералов. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта значение критически важных ресурсов резко возросло.

«Добывающая промышленность за последние десятилетия сильно изменилась, и в контексте развития искусственного интеллекта особую роль приобрели редкоземельные минералы», — отметил Пашинян на брифинге.

По его словам, Ереван и Вашингтон намерены использовать современные спутниковые технологии для более точного изучения недр республики. В рамках подписанного 26 мая меморандума стороны также договорились о расширении возможностей геодезических служб Армении.

«Уже есть спутниковые технологии, которые при помощи сканирования дают более конкретные данные. Вместе с США мы будем работать над новой геодезической картой Армении», — заявил глава армянского правительства.

Пашинян признал, что существующие исследования недр не всегда проводились на должном уровне, поэтому сотрудничество с США должно вывести геологоразведку в стране на новый технологический уровень.