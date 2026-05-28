В Нижнем Новгороде в результате атаки украинского беспилотника повреждено здание областного суда, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его данным, пострадавших нет.

Судя по опубликованным фото и видео, незначительно поврежден верхний этаж здания. Территория вокруг оцеплена.

Мэр города Юрий Шалабаев сообщил, что средства ПВО сбивали беспилотники над Нижним Новгородом и Кстово, где зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без возгорания.

Минобороны РФ заявило, что за ночь было сбито 62 украинских беспилотника, однако точное число аппаратов, атаковавших Нижегородскую область, не уточняется.