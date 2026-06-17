Народная артистка Азербайджана Флора Керимова поблагодарила первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву за помощь с лечением.

«Уважаемая Мехрибан ханум!

В трудные дни, связанные с состоянием моего здоровья, Ваше внимание, забота и то, что Вы лично держали под контролем мое лечение, глубоко тронули меня.

Выражаю Вам свою безграничную и искреннюю благодарность за Ваши высокие человеческие качества, чуткое отношение и проявленное внимание.

Ваша забота, доброта и милосердие являются одними из самых ценных человеческих качеств. Чувство признательности и долга перед Вами я считаю нравственным заветом для своих детей.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также неизменных успехов и достижений в Вашей благородной деятельности во имя нашего народа рядом с Великим Верховным Главнокомандующим в качестве его соратника», — написала народная артистка в соцсети.

Напомним, Флора Керимова была госпитализирована из-за проблем со здоровьем. Процесс лечения артистки был взят под контроль Мехрибан Алиевой.