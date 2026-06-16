Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял во вторник делегацию во главе с президентом Тюркского инвестиционного фонда Багдадом Амреевым.

По сообщению МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим в повестке сотрудничества между Азербайджаном и Тюркским инвестиционным фондом, а также по направлениям деятельности фонда и перспективным проектам.

Стороны подчеркнули, что Тюркский инвестиционный фонд, созданный по инициативе и при активной поддержке Азербайджана, имеет важное значение для углубления экономической интеграции между тюркскими государствами, стимулирования взаимных инвестиций и содействия устойчивому развитию региона.

Была отмечена роль проектов, реализуемых Азербайджаном, в укреплении региональной взаимосвязанности, расширении транспортно-коммуникационных возможностей и развитии экономического сотрудничества. В этом контексте была представлена информация о мерах по увеличению потенциала Среднего коридора, развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также укреплению позиции страны как важного логистического и транспортного узла.

Джейхун Байрамов отметил, что Алятский международный морской торговый порт и формируемая вокруг него транспортно-логистическая инфраструктура способствуют увеличению объемов региональной торговли и грузоперевозок.

Была также представлена информация о работе, проводимой в сфере альтернативной энергетики.

Стороны подчеркнули, что более эффективная реализация экономического потенциала тюркского мира, продвижение взаимовыгодных инвестиционных проектов и наращивание совместных усилий в сферах транспорта, энергетики и инфраструктуры внесут важный вклад в укрепление общего благосостояния и устойчивое развитие региона.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.