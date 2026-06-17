Аэропорт Сочи столкнулся с масштабным сбоем в расписании после серии ограничений полетов на фоне угроз атак беспилотников в Краснодарском крае. За последние сутки воздушное пространство над городом закрывали четыре раза.

По состоянию на утро среды задержано более 100 рейсов, часть вылетов отменена. Некоторые пассажиры находятся в аэропорту уже почти двое суток и вынуждены ночевать прямо в терминалах.

Пассажиры рейса Сочи — Новосибирск сообщили, что ожидают вылета с 15 июня: рейс переносили несколько раз, а размещение в гостинице предоставили лишь на короткое время. Аналогичные задержки затронули рейсы в Пермь, Казань, Челябинск, Нижний Новгород, а также международные направления — Стамбул, Батуми, Ереван и Тбилиси.

Сбои отразились и на прилетах. Часть пассажиров из Москвы, Новосибирска и Тюмени не смогла вовремя попасть в Сочи. Ограничения на работу аэропорта утром были сняты, однако расписание продолжает восстанавливаться.