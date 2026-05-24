В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник местами пройдут дожди, сообщает Национальная служба гидрометеорологии на 25 мая.

Согласно информации, завтра местами на полуострове возможны кратковременные интенсивные осадки с грозами, юго-восточный ветер утром сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 16-19, днем 20-24° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 758 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана ожидаются периодические осадки, местами интенсивного характера с грозами. Кое-где выпадет град, в высокогорных районах — снег. Ночью и утром местами будет туман, умеренный западный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 14-17, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10, днем 13-18, местами до 20-23° тепла.