Для Азербайджана большая честь выступать в качестве принимающей стороны Всемирного форума городов (WUF13).

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюс».

«Здесь собрались представители 182 стран, что является наглядной демонстрацией уважения к Азербайджану. Насколько мне известно, количество участников рекордное. Так что на самом деле все это подтверждает важность темы и то, что в качестве принимающей страны выступает страна, обладающая обширными международными связями. И, конечно же, для нас это также возможность отчитаться перед аудиторией, перед международным сообществом об уже проделанной работе, о наших планах, а также почерпнуть опыт у наших партнеров. Поскольку уровень представительства и число присутствующих глав государств и правительств показывают, что сегодня градостроительство — это предмет серьезных размышлений многих лидеров. Как я уже отметил в своем выступлении, гармония между сохранением историко-архитектурного наследия и необходимостью модернизации городов должна достигаться в неразрывном единстве», — отметил президент.

Ильхам Алиев рассказал об опыте Азербайджана по строительству городов и сел с нуля:

«Полагаю, что к настоящему моменту мы выработали уникальный опыт строительства городов и сел с нуля. К сожалению, это стало следствием масштабных разрушений на оккупированных территориях, и у нас не было иного выбора. Поэтапный подход, а в ряде случаев и параллельное ведение работ по развитию, привели к тому, что за пять лет уже 85 тысяч человек вернулись обратно.

Итак, первое — электроэнергия. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 307 мегаватт гидроэнергетических мощностей, а солнечные электростанции мощностью 340 мегаватт находятся в процессе строительства. Этого будет достаточно не только для Карабаха и Восточного Зангезура, но и для значительно более обширной территории. Также было обеспечено подключение электросети к общей энергосистеме страны. 75 километров тоннелей, из которых 70 километров уже введены в эксплуатацию. 500 мостов, из которых 435 уже построены.

Железные дороги, школы, больницы – все развивается параллельно. В первые годы восстановления основные инвестиции направлялись в инфраструктуру. Сейчас мы главным образом инвестируем в жилье. Градостроительные планы, концепции «умных городов» и «умных сел», а также разработка плана для каждого села – вся эта работа уже ведется. Так что для тех стран, которые пережили проблемы, подобные нашим, это действительно может послужить моделью для восстановления».