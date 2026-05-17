Инициатива Саудовской Аравии о заключении пакта о ненападении между Ираном и странами региона может свидетельствовать о постепенном переходе Ближнего Востока к новой модели региональной безопасности. Как сообщает Financial Times, Эр-Рияд предложил создать механизм, который позволил бы снизить риск новых конфликтов в регионе, а ряд европейских стран и структур ЕС уже поддержал эту идею, рассматривая ее как способ избежать дальнейшей эскалации.

Германский политолог и журналист Евгений Кудряц в беседе с Minval Poilitika поделился своим видением относительно данной темы.

Он указывает, что пока речь идет скорее о сценарии возможного развития событий, чем о сформированной политической конструкции, однако сама логика инициативы выглядит вполне закономерной.

По его словам, Саудовская Аравия действительно меняет свою стратегию, хотя говорить о резком развороте пока не приходится.

«Это не резкий разворот, а закрепление уже идущего курса на деэскалацию. Логика здесь смешанная: безопасность, снижение риска ударов по инфраструктуре, прежде всего по нефтяному сектору, портам и логистике Красного моря, а также экономика и реализация программы диверсификации», — отметил эксперт.

По мнению Кудряца, Эр-Рияд также стремится снизить зависимость от США как единственного гаранта безопасности региона. Кроме того, свою роль играет и общая усталость от затяжных конфликтов, включая войну в Йемене, атаки дронов и многолетнее противостояние с Ираном.

«Это не отказ от конфронтации, а попытка управлять ею и ограничить ее стоимость», — подчеркнул политолог.

Комментируя сравнения инициативы с Хельсинкским процессом времен холодной войны, эксперт отметил, что подобная аналогия лишь частично отражает реальную ситуацию на Ближнем Востоке.

По его мнению, определенное сходство действительно просматривается прежде всего в стремлении снизить риск большой войны и институционализировать диалог между государствами региона.

«Но ключевое отличие заключается в том, что Хельсинки опирался на более устойчивую систему блоков, то есть НАТО и Варшавский договор, тогда как Ближний Восток сегодня представляет собой фрагментированную систему без единой архитектуры безопасности», — пояснил Кудряц.

Поэтому, считает он, корректнее говорить не о полноценной системе коллективной безопасности, а о попытке создать механизм региональной деэскалации.

Аналитик также скептически оценивает перспективы формирования единого арабского подхода к отношениям с Ираном. По его мнению, внутри арабского мира слишком много противоречий и конкурирующих интересов.

Политолог обращает внимание на то, что разные государства региона по-своему воспринимают угрозу со стороны Тегерана, а также ориентируются на различные внешнеполитические центры силы, включая США, Турцию и Китай.

«Мы видим, скорее всего, коалиции по интересам, чем единый арабский блок», — считает эксперт.

Отдельный вопрос — возможная реакция самого Ирана. По мнению Кудряца, Тегеран, вероятнее всего, поддержит инициативу тактически, однако это не означает полной стратегической приверженности подобному соглашению.

«Ирану может быть выгодно снижение санкционного давления и уменьшение риска формирования широкой региональной коалиции против него. Кроме того, пауза в напряженности позволила бы Тегерану сосредоточиться на внутренней стабилизации», — убежден он.

В то же время, подчеркивает собеседник, региональная стратегия Ирана традиционно строится на асимметричном влиянии через союзные силы и прокси-структуры, что плохо сочетается с классической моделью пакта о ненападении.

«Соглашение возможно, но с высоким риском различной интерпретации обязательств», — добавил эксперт.

Говоря о позиции США, Кудряц предположил, что Вашингтон в целом может позитивно воспринять подобную инициативу. Для США это означало бы снижение напряженности в регионе, уменьшение нагрузки на американское военное присутствие и потенциальную стабилизацию мировых нефтяных рынков. Однако в Вашингтоне, полагает аналитик, сохраняются опасения, что Иран может использовать дипломатическую паузу без реального изменения своей политики.

Еще более сложной, по мнению политолога, будет реакция Израиля: «С одной стороны, Израиль заинтересован в снижении риска масштабной региональной войны. С другой — в Израиле опасаются, что Иран сможет укрепить свои позиции, не ограничивая при этом собственные военные программы».

«Израиль будет оценивать не сам пакт, а реальные ограничения на Иран», — подчеркнул Кудряц.

При этом эксперт пока не видит предпосылок для формирования полноценного нового военно-политического блока на Ближнем Востоке. Однако он допускает появление элементов новой региональной архитектуры безопасности.

Речь, по его словам, может идти о создании регулярных консультационных механизмов, соглашений о ненападении, а также координации в сфере морской безопасности и энергетики.

В то же время Кудряц не ожидает появления в ближайшей перспективе жесткого военного союза, единого командования или системы коллективной обороны.

«Инициатива Саудовской Аравии выглядит больше как попытка заменить нынешнюю конфликтную архитектуру Ближнего Востока на более управляемую систему сдерживания и диалога. При этом устойчивость подобной модели будет зависеть сразу от нескольких факторов: поведения Ирана в регионе, позиции Израиля по вопросам безопасности и степени вовлеченности США в ближневосточные процессы», — заключил Кудряц.