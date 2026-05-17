Председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар заявил, что именно Иран как сторона, одержавшая победу в противостоянии с Израилем и США, должен определять условия будущего урегулирования конфликта.

В интервью агентству Mehr News Agency он подчеркнул, что предложенный Тегераном план из десяти пунктов является «красной линией» для исламской республики.

По словам Джокара, условия диктует победившая сторона, а не государство, которое не смогло достичь своих целей и лишь привело к разрушениям. Он отметил, что США должны принять условия Ирана.

Парламентарий также заявил, что Тегеран никогда не доверял Вашингтону и считает единственным путем дальнейшее укрепление собственных позиций. Кроме того, он призвал американские силы покинуть регион.