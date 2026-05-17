Первый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку стартовал с новой инициативы — министерской встречи по Новой программе развития городов под председательством Азербайджана.

Мероприятие проходит в середине 20-летнего периода реализации программы и призвано подвести промежуточные итоги, обозначить существующие вызовы и определить дальнейшие шаги до 2036 года.

Основное внимание уделено трем ключевым направлениям программы — социальной интеграции и борьбе с бедностью, всеобщему процветанию и экологической устойчивости. Одной из центральных тем стало обеспечение доступным жильем, которое рассматривается не только как право человека, но и как важный фактор экономической устойчивости и климатической политики.

Участники встречи отмечают, что, несмотря на международные обязательства, миллиарды людей по-прежнему не имеют доступа к достойному жилью, а климатические изменения, урбанизация и геополитические кризисы лишь усиливают глобальные жилищные проблемы.

Цель встречи — укрепить международную приверженность Новой программе развития городов, ускорить ее реализацию и продвигать комплексные решения, объединяющие вопросы жилья, климата и устойчивого развития.