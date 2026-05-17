Всемирный форум городов (WUF13) позволит оценить применение инициатив, которые были приняты на глобальной климатической конференции СОР29 в ноябре 2024 года в Баку. Как передает Report, об этом заявила бывший исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Маймуна Мохд Шариф.

«WUF13 позволит переосмыслить, пересмотреть и оценить, насколько решения и результаты COP29 были реализованы в городах», — отметила она.

По словам Шариф, форум также даст оценку тому, как климатические инициативы внедряются не только в Баку, но и на глобальном уровне.

«Важно понять, насколько все это реализуется не только в Баку, но и по всему миру. Во время COP29 было принято много решений — по климатическому финансированию, механизмам поддержки и так далее», — подчеркнула она.