Сегодня в Азербайджане стартует 13-я сессия Всемирного форума городов WUF13. Международный форум проходит при содействии азербайджанского правительства с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Мероприятие состоится на Бакинском олимпийском стадионе и продолжится до 22 мая.

WUF13 станет одной из ключевых международных площадок, вновь привлекающих внимание мира к Азербайджану. Для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран — это рекорд за всю историю форума, отражающий высокий международный интерес к мероприятию и растущий авторитет Азербайджана.

В центре обсуждений окажутся вопросы устойчивого градостроительства, изменения климата, цифровой трансформации, доступного жилья и развития «зеленых городов». Форум объединит представителей правительств, международных организаций, экспертов, инвесторов и гражданского общества.

Особое внимание будет уделено проектам восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Азербайджан представит концепции «умного города» и «умного села», а также инициативы по созданию «зеленой энергетической зоны» как современную модель устойчивого развития.

WUF13 также подчеркнет опыт Азербайджана в проведении крупных международных мероприятий и укрепит международный имидж страны. Впервые в истории форума в программу будет включен Саммит лидеров, что придаст мероприятию дополнительное политическое и стратегическое значение.