На 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Азербайджан представит участникам подробную информацию обо всех 79 городах страны, включая их генеральные планы развития. Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

По его словам, Азербайджан намерен поделиться на площадке форума накопленным опытом в сфере градостроительства и восстановления территорий.

«Работа, проделанная Азербайджаном в Карабахе и Восточном Зангезуре, безопасное возвращение населения на родные земли — это интересный опыт для всего мира», — подчеркнул Гулиев.

Он также сообщил, что в рамках WUF13 будут представлены новые инициативы Азербайджана в области градостроительства. В первый день форума запланирована встреча министров, а в последующие дни состоятся мероприятия в различных форматах.

13-я сессия Всемирного форума городов начала работу в Баку 17 мая и продлится до 22 мая.