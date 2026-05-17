Для решения жилищного кризиса необходимо объединить усилия частного сектора и правительств. Как сообщает Report, об этом заявила журналистам исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на открытии WUF13 в Баку.

Она отметила, что мир столкнулся с серьезным жилищным кризисом и для его решения необходимы скоординированные действия всех сторон: «Люди живут в неформальных поселениях, не могут позволить себе купить или арендовать жилье, а некоторые и вовсе остались без крова. Главная цель форума — способствовать выработке практических механизмов для решения этих проблем на различных уровнях».

По мнению Россбах, решение жилищного кризиса невозможно только усилиями правительств: «Нам нужны частный сектор, гражданское общество, органы местной власти и сильная национальная политика. Для преодоления этого кризиса необходимо широкое сотрудничество».

Исполнительный директор UN-Habitat также поблагодарила правительство Азербайджана за организацию форума.