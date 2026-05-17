Ожидания от 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), стартовавшей сегодня в Баку, очень высоки. Об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

По его словам, Баку объединил многочисленных зарубежных гостей для обсуждения актуальных вопросов в сфере градостроительства и устойчивого развития.

«Здесь создана платформа для продуктивной работы. Думаю, это главный вопрос», — отметил он.

Глава госкомитета также подчеркнул, что участники форума смогут ознакомиться с реализуемыми в Азербайджане проектами и проводимой в стране работой в сфере городского развития.

Кроме того, в рамках WUF13 учреждена специальная награда — Baku Urban Award. Как отметил Анар Гулиев, премия была создана впервые именно в этом году и в дальнейшем станет неотъемлемой частью Всемирного форума городов.

«Отныне в рамках каждого Всемирного форума городов будет проходить церемония вручения этой награды, неразрывно связанной с Баку», — подчеркнул он.